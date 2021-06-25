40 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

المصدر: القدس - وفا

أدى نحو 40 ألف مصل، صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التواجد المكثف لقوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة وأبواب الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قولها: «منذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف المصلين من أبناء القدس وداخل أراضي الـ48، وقلة ممن سمح لهم من الضفة الغربية، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة في رحابه».

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المصلين أدوا الصلاة في «الأقصى»، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة، وانتشار لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي على بواباته.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول المصلين، عن طريق نصب حواجز حديدية على مداخل القدس القديمة والمسجد الأقصى.

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