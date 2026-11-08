مدارس تحدد آلية الإبلاغ.. 7 حالات يُقبل فيها الغياب بعذر

حددت مدارس سبع حالات يُقبل فيها غياب الطلبة بعذر، ودعت أولياء الأمور إلى إرسال ما يثبت العذر عبر القنوات المعتمدة لضمان تسجيله ومراجعته وفق الإجراءات المتبعة.

وتشمل الحالات: السفر للعلاج، ومرافقة قريب للعلاج، والغياب بتقرير طبي معتمد، ووفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، والحج، وتمثيل الدولة، إضافة إلى أسباب خاصة توافق عليها المدرسة، بحد أقصى خمسة أيام سنوياً.

وأوضحت المدارس أن ولي الأمر يمكنه إرسال العذر عبر رقم المدرسة الساخن، أو تسليم ورقة العذر إلى المدرسة مع الطالب عند عودته، مؤكدة أن الأعذار أو طلبات الإجازة المرسلة إلى أرقام هواتف أخرى لن تُعتمد.

ودعت أولياء الأمور إلى الالتزام بآلية الإبلاغ المحددة، مشيرة إلى أنها سترسل إشعارات بشأن الغياب المتكرر وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي سياق متصل، حذرت إدارات المدارس من الغياب المتكرر من دون عذر، في تلك الفترة التي تسبق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2026-2027 ، موضحة أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بتوجيه تنبيه خطي إلى ولي الأمر من اليوم الأول، ثم إنذار أول عند بلوغ الغياب ثلاثة أيام.

وأضافت أن بلوغ الغياب ستة أيام يستدعي توجيه إنذار ثانٍ وإحالة الحالة إلى وحدة حماية الطفل، فيما يُوجّه الإنذار الثالث عند وصول الغياب إلى عشرة أيام، مع إحالة الحالة مجدداً إلى الوحدة.

وأشارت إلى أن بلوغ الغياب 15 يوماً يستوجب إخطار ولي الأمر بالوصول إلى الحد الأقصى المسموح به، وإحالة الحالة إلى إدارة جودة الحياة ووحدة حماية الطفل، لافتة إلى أن تجاوز هذا الحد يترتب عليه استيفاء متطلبات النجاح وفق اللوائح المعتمدة.