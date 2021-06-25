مصر: دخول الحاصلين على اللقاح دون اختبار «بي.سي.آر»

المصدر: القاهرة ■ رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية، أمس، إن مصر ستسمح للمسافرين الذين تلقوا جرعات كاملة من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول دون إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر).

ويجب على المسافرين تقديم شهادات تتضمن رمز الاستجابة السريعة (كيو.آر كود) تفيد بأنهم تلقوا جرعات كاملة من أحد لقاحات «كوفيد-19» الستة المعتمدة لدى مصر ومنظمة الصحة العالمية قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم. وسيخضع الوافدون من البلدان المتأثرة بسلالات متحورة من فيروس كورونا لاختبار سريع عند الوصول، بينما يجب على جميع المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح تقديم نتيجة اختبار (بي.سي.آر). ورفعت مصر العديد من القيود في بداية الشهر وتأمل في جذب الزوّار هذا العام، إذ تمثل السياحة عادة 15% من ناتجها المحلي الإجمالي.

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