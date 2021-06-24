روسيا تسجل أعلى عدد إصابات بـ "كورونا" منذ 5 أشهر

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا الإتحادية 20182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ 24 يناير الماضي مقارنة بيوم أمس الذي شهد 17594 اصابة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى خمسة ملايين و388 ألفا و 695 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا بتسجيل 568 وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل (548 وفاة ) يوم أمس ليصل مجموعها إلى 131 ألفا و 463 حالة وفاة في حين تماثل للشفاء 13505 مرضى منذ أمس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين أربعة ملايين و915 ألفا و 615 شخصا مع بقاء341 ألفا و617 حالة نشطة.

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