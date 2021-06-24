الحكومة اليمنية تدرج كيانات حوثية في قائمة الإرهاب

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

أقرت الحكومة اليمنية تجميد حسابات أشخاص وكيانات مشمولين بالعقوبات الأميركية الأخيرة، وسحب تراخيصهم، وحظر تعاملاتهم التجارية والمصرفية، بمن فيهم شركة سويد للصرافة، شملت خمسة أفراد وخمسة كيانات، لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي.

ونص القرار على تجميد حساباتهم البنكية، وسحب تراخيص عملهم، والتعميم بحظر التعاملات المالية، وشملت «سعيد أحمد محمد الجمل، عيدي ناصر علي محمود، مانوج صهروال، هاني عبدالمجيد محمد أسعد، جامع علي محمد، عبدالجليل ملاح»، فضلاً عن كيانات «النجاح الثلاثي، أدون للتجارة العامة، أدون للتجارة العامة م ـ م ـ ج، أدون للتجارة العام ذ ـ م ـ م، شركة سويد وأولاده للصرافة».

على الصعيد ذاته، حجبت الإدارة الأميركية مواقع إعلامية لها صلة بالنظام الإيراني، بينها موقع قناة «المسيرة» التابعة للميليشيات الحوثية، حيث نشرت السلطات الأميركية رسالة تفيد بأن مواقع «قناة العالم الإيرانية وقناة المسيرة الحوثية، واللؤلؤة الفلسطينية ونبأ والكوثر العراقية، تم الاستيلاء عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة الحجز الصادرة، كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي».

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