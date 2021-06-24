السودان يطلب من مجلس الأمن بحث ملف سد النهضة

المصدر: الخرطوم ■ رويترز

أفاد بيان حكومي بأن وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لبحث سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا «وأثره في سلامة وأمن الملايين» من البشر، وأضاف البيان أن المهدي حثت رئيس مجلس الأمن، في رسالتها، على دعوة إثيوبيا إلى «الكف عن الملء الأحادي للسد، الأمر الذي يفاقم النزاع». وقال مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبدالفتاح، أول من أمس، إن السودان ومصر تعملان معاً على مشروع قرار بشأن السد سيطرح على مجلس الأمن، إذا لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق.

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