بالفيديو.. توضيح سعودي حول موقف المملكة من أزمة سد النهضة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة نقلي، موقف الرياض من أزمة "سد النهضة" بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وقال نقلي، خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، إن "المملكة داعمة لموقف مصر والسودان المتوازن بالعمل للوصول لاتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف بالمياه"، مشيرا إلى أن السعودية عبرت عن موقفها بكل صراحة ووضوح، في خدمة المصالح المشتركة على ضفاف النيل.

وأوضح أن "المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها، وتتحرك بمسيرة سريعة جدا، وتشهد مصر نهضة تنموية لم تحدث في تاريخها، وبوتيرة سريعة لم تشهدها من قبل، ونلمس نتائج ذلك على الأرض وفي جميع القطاعات بين البلدين".

وأردف السفير السعودي: "هناك علاقات تاريخية بين البلدين، وهناك سلسلة من اللقاءات على مستوى القيادة والحكومة وعلى المستوى الشعبي، والصورة التي جمعت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما تنظر إليها تستشعر الاستقرار الذي تشهده تلك العلاقة والرغبة الحقيقية في العمل للوصول إلى مراحل متقدمة".

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