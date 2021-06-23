المغرب يعلن تفكيك خلية لـ «داعش» في مراكش

المصدر: الرباط ■ أ.ف.ب

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، أمس، أنها فكّكت خلية من أربعة أشخاص «موالين» لتنظيم داعش، يشتبه في تخطيطهم لاستهداف مقار أمنية والقيام بتصفيات جسدية.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن عناصره قاموا «بتفكيك خلية إرهابية موالية للتنظيم، تتكون من أربعة متطرفين تراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة»، وذلك في قرية بضواحي مراكش.

وأوضح البيان أن الموقوفين يشتبه في تخطيطهم «لاستهداف منشآت حيوية ومقار أمنية، فضلاً عن تحديد أشخاص بغرض تصفيتهم جسدياً بوساطة السلاح الأبيض».

وأشار إلى حجز أسلحة بيضاء ومعدات معلوماتية، فضلاً عن مواد كيماوية يشتبه في استخدامها لتحضير العبوات الناسفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news