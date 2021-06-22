اكتشاف 22 حالة إصابة بسلالة «دلتا بلس» الجديدة لكورونا في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

قالت السلطات الصحية الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم اكتشاف 22 حالة إصابة بسلالة دلتا بلس الجديدة لسارس-كوف -2 في البلاد حتى الآن، وتجري مراقبتها عن كثب.

ويعتبر انتشار هذه السلالة شديد العدوى، التي تم رصدها لأول مرة في الهند مسؤولاً إلى حد كبير عن الموجة الثانية المدمرة للبلاد لهذه الجائحة.

وبدأ الاهتمام يتحول إلى سلالة دلتا بلس وهى سلالة متحورة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسلالة دلتا الأكثر انتشارًا.

وقال وزير الصحة الفيدرالي، راجيش بوشان في إفادة صحافية أسبوعية نقلاً عن منظمة الصحة العالمية إنه تم اكتشاف سلالة دلتا بلس الجديدة في ثماني دول أخرى إلى جانب الهند.

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