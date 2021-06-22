عون يشترط عدم المساس بالدستور لحل الأزمة السياسية في لبنان

المصدر: بيروت ■ وكالات

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، عدم اليأس من وصول المبادرات إلى حل في الأزمة السياسية شرط عدم المساس بالدستور.

وقال عون، خلال استقباله النائب جميل السيّد في قصر بعبدا: «على الرغم من كل ما يجري فإنه لم ييأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناطها إلى السلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية». بدوره، قال النائب السيّد: «تطرق البحث إلى بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها، لاسيما في موضوع تشكيل الحكومة».

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