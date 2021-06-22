%17 من سكان اليابان حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

أظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة اليابانية أن 17.64% من السكان حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن أحدث الإحصاءات التي نُشرت أمس، أظهرت أن هناك 22 مليوناً و437 ألفاً و512 شخصاً حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاح في اليابان. فيما بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية تسعة ملايين و154 ألفاً و518 شخصاً، بنسبة 7.2% من إجمالي عدد السكان في البلاد، ومن بينهم المقيمون الأجانب. ويشمل العدد الأطفال الذين لم يشملهم برنامج التطعيم الحكومي حتى الآن.

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