إيران: الوثائق اللازمة لإعادة إحياء الاتفاق النووي جاهزة

المصدر: فيينا - د ب أ

قال كبير مفاوضي الجانب الإيراني في المفاوضات النووية في فيينا عباس عراقجي إن جميع الوثائق المطلوبة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة والقوى العالمية، بشأن كيفية إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، جاهزة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن عراقجي القول، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن هناك «قضايا رئيسة لا تزال قائمة»، إلا أنه أعرب عن الأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي لإعادة إحياء الاتفاق خلال الجولة المقبلة من المفاوضات خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف عراقجي:«المفاوضات غير المباشرة صعبة، ونحتاج للعمل بحذر لمنع حدوث أي سوء فهم»، ما يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران لا تتفاوضان بشكل مباشر وإنما من خلال وسطاء أوروبيين.

وأضاف عراقجي أن الوفود تخطط للعودة إلى عواصمها بعد الاجتماع المقرر في فيينا اليوم، وذلك بغرض التشاور مع حكوماتها.

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