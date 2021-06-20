كوريا الجنوبية تكشف عن قواعد جديدة للتباعد الاجتماعي

المصدر: سيؤول - د ب أ

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن قواعد جديدة للتباعد الاجتماعي، تتيح تجمع أعداد أكبر من المواطنين، كما ألغت قيودا مفروضة على الشركات في ظل برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن رئيس الوزراء كيم بو كيوم القول إنه ابتداء من الأول من يوليو المقبل سوف تسمح البلاد بتجمع نحو ستة أشخاص في منطقة سول الكبرى. وسوف يتم زيادة العدد إلى ثمانية أشخاص بعد فترة انتقالية لمدة أسبوعين لبرنامج التباعد الاجتماعي الجديد.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت حظر تجمع خمسة أشخاص أو أكثر في منطقة سول الكبرى في 23 ديسمبر الماضي. وجرى تطبيق هذا الإجراء في مناطق أخرى خلال شهر يناير الماضي.

كما من المقرر أن لا يتم تحديد عدد الأشخاص المشاركين في تجمعات خاصة في المناطق خارج منطقة العاصمة ابتداء من الشهر المقبل.

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