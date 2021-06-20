زعيم كوريا الشمالية يشدّد قواعد الانضباط بالحزب الحاكم

المصدر: سيؤول ■ رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية، أمس، أن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، شدّد قواعد الانضباط بحزب العمال الحاكم، وعين أعضاء جدداً في المكتب السياسي. وعقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعاً موسعاً لليوم الرابع والأخير، حيث استعرضت القضايا التنظيمية والأيديولوجية لجهازها القيادي المركزي. وعبّر بعض أعضاء القيادة عن «أسفهم لفشلهم في تحقيق التوقعات»، بعدما أشار كيم إلى «مشكلات خطرة» في أسلوب حياتهم، دون الخوض في تفاصيل.

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