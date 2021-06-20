السلطنة تغلق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية لمواجهة «كورونا»

المصدر: مسقط ■ وام

قررت اللجنة العليا المكلّفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، منع حركة الأفراد والمركبات، وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية، مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل، من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً، اعتباراً من مساء 20 يونيو حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية (العمانية)، عن اللجنة قولها، إن الإغلاق جاء بعد دراسة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا في السلطنة، وما تشهده من ارتفاع كبير للغاية في أعداد الإصابات، وأعداد المنوّمين في الأجنحة، وفي غرف العناية المركّزة، إضافة إلى أعداد الوفيات، بسبب هذا المرض الخطر.

وأضافت اللجنة أنها لاحظت كذلك ما تتعرض له المنظومة الصحيّة في السلطنة من ضغط شديد غير مسبوق، للتعامل مع الحالات المرتبطة بهذا المرض، وحمايةً لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأكدت اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحّي، وعلى رأسها وزارة الصحّة، مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنيّة للتحصين ضد مرض كورونا، حسب المراحل والفئات المستهدفة المُحدّدة، وتدعو جميع المستهدفين إلى المُبادرة إلى التحصين، حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض.

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