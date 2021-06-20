إبراهيم رئيسي يفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بأغلبية 62%

المصدر: عواصم ■ وام ووكالات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إبراهيم رئيسي.

وفاز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية من الدورة الأولى، بحصوله على 61.95% من أصوات المقترعين، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أمس.

وأوضح الوزير أن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة بلغت 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

وكان رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف، قد أفاد خلال مؤتمر صحافي، أن رئيسي (60 عاماً) حصل على «أكثر من 17.8 مليون» صوت، من أصل 28.6 مليوناً من أصوات المقترعين، علماً بأن أكثر من 59.3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع. وهنأ المرشح الرئاسي، عبدالناصر همتي، رئيسي، بفوزه في الانتخابات، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

بدوره، هنأ المرشح للرئاسية الإيرانية، محسن رضائي، منافسه إبراهيم رئيسي، على انتصاره بالانتخابات.

وفي موسكو، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول صحافي في سفارة روسيا بطهران، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ إبراهيم رئيسي على فوزه بانتخابات الرئاسة. ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله إن بوتين عبّر أيضاً عن أمله «في المزيد من التطور في التعاون الثنائي البناء».

• نسبة المشاركة في عملية الاقتراع الرئاسي بلغت 48.8%.

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