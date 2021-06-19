بلينكن يزور برلين الأربعاء المقبل

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الألمانية برلين الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس، في برلين، إن المستشارة أنغيلا ميركل ستستقبل وزير الخارجية الأميركي في ديوان المستشارية يوم الأربعاء المقبل. وأضاف: «سيشارك الوزير في مؤتمر ليبيا الثاني الذي سينعقد في وزارة الخارجية الألمانية في اليوم نفسه بدعوة من وزير الخارجية هايكو ماس». وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن ماس سيلتقي أيضاً بلينكن لإجراء مناقشات ثنائية حول قضايا السياسة الخارجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news