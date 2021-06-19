البيت الأبيض يضع اللمسات الأخيرة لشحن 80 مليون جرعة لقاح إلى الخارج

المصدر: واشنطن ■ رويترز

قال مسؤول أميركي كبير إن البيت الأبيض سيضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19» المصنوعة في الولايات المتحدة، كانت واشنطن تعهدت بإرسالها إلى الخارج في الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها.

وقال منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض، جيف زينتس، إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في شحن الجرعات، مضيفاً أن بعضها كان من المفترض أن يذهب إلى كندا، ويمضي البعض الآخر في وجهته إلى البرازيل، خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت كندا قالت الخميس إنها تتوقع استلام نحو مليون جرعة من لقاح مودرنا من الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن واشنطن سلمت مليون جرعة إلى كندا. وأعلنت إدارة بايدن هذا الشهر عن خطط تتعلق بتخصيص 25 مليون جرعة، وقالت إنها ستخصص 55 مليون جرعة أخرى بنهاية يونيو.

وكثفت الولايات المتحدة شحنات اللقاحات للخارج، نظراً لتقدمها السريع في حملة تطعيم سكانها. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه سيشتري 500 مليون جرعة من شركة فايزر للتبرع بها للدول الفقيرة في 2021 و2022.

وتلقى أكثر من 175 مليون أميركي جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد-19» حتى الآن، تم تطعيم ما يقرب من 65% من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة.

وقال زينتس إن الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة تزيد على 90% منذ أواخر يناير وهو أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

لكنه عبّر عن قلقه إزاء معدلات التطعيم المنخفضة في بعض المجتمعات الأميركية، خصوصاً مع انتشار سلالة جديدة خطرة، تم رصدها للمرة الأولى في الهند، وتُعرف باسم متغير دلتا في الولايات المتحدة.

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