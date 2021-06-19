رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى لقاح «كورونا»

المصدر: ولنغتون ■ رويترز

تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا، غاسيندا أرديرن، الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لمرض «كوفيد-19»، أمس، في إطار سعي بلادها لتكثيف جهود التطعيم. وقالت أرديرن، أثناء جلوسها لتلقي جرعة اللقاح في مركز تطعيم في أوكلاند «أنا ابتسم خلف الكمامة». وأضافت بعد تلقي اللقاح «بالنسبة لي لم أكن أريد أن أكون ضمن الأوائل، وبالنسبة لي نحن في حاجة لتطعيم العاملين على الخطوط الأمامية، لكنني أريد أيضاً أن أكون نموذجاً يحتذى، وهذا يظهر أنه آمن وفعال، ومن المهم حقاً للجميع تلقي اللقاح عندما تتاح لهم الفرصة». وتابعت «صدقوا عندما قالوا إنها غير مؤلمة أبداً».

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