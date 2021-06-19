غوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية ثانية

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتعيين الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، لولاية ثانية في المنصب.

وأكدت المنظمة الدولية، أمس، في نيويورك تولي الدبلوماسي البرتغالي (72 عاماً) المنصب لخمس سنوات أخرى. وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن دعمه، أوائل الشهر الجاري، لسعي غوتيريس لولاية ثانية في منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وتبدأ الولاية الجديدة للأمين العام في الأول من يناير 2022.

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