41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم

المصدر: جنيف - وام

توقع برنامج الأغذية العالمي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة من 34 مليونا في بداية العام إلى 41 مليونا نهاية يونيو الحالي محذراً من انه بدون مساعدة غذائية فورية فقد يواجهون الجوع بالفعل.

وحذر البرنامج في تقرير له في جنيف اليوم من أن المجاعة بسبب الصراعات والصدمات المناخية والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بالنسبة لملايين الاشخاص.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021 .

وأوضحت المنظمة أنها بحاجة إلى 5 مليارات دولار للعام 2021 لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل المبلغ ثلث الاحتياجات لهذا العام، والتي تصل إلى 15 مليار دولار.

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