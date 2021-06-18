قائمة محدثة للبلدان المسموح لرعاياها بحرية السفر إلى أوروبا

المصدر: بروكسل _ وام

أصدر المجلس الأوروبي اليوم قائمة محدثة للبلدان والمناطق الإدارية الخاصة وغيرها من الكيانات والسلطات الإقليمية التي ينبغي رفع القيود المفروضة على سفر رعاياها إلى أوروبا .

وبناء على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية، اعتبارا من 18 يونيو 2021، يجب على الدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا القيود المفروضة على السفر على الحدود الخارجية للمقيمين في البلدان التالية: ألبانيا،استراليا ،إسرائيل،اليابان، لبنان ،نيوزيلندا ،جمهورية مقدونيا،رواندا ،صربيا،سنغافورة، كوريا الجنوبية ،تايلاند،الولايات المتحدة وتظل الصين رهن المعاملة بالمثل .

كما يتعين رفع القيود المفروضة على السفر تدريجيا فى المنطقتين الاداريتين الخاصتين فى هونج كونج وماكاو. وقد تم رفع شرط المعاملة بالمثل لهذه المناطق الإدارية الخاصة.

وفي 20 مايو 2021، تم تحديث معايير تحديد البلدان الثالثة التي ينبغي رفع القيود المفروضة على السفر حاليا. وهي تغطي الحالة الوبائية والاستجابة الشاملة لكوفيد 19فضلا عن موثوقية المعلومات ومصادر البيانات المتاحة. وينبغي أيضا أن تؤخذ المعاملة بالمثل في الاعتبار على أساس كل حالة على حدة.

كما تشارك في هذه التوصية البلدان المنتسبة إلى شنغن /أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا

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