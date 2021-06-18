وفيات "كورونا" في العالم تتجاوز 4 ملايين حالة

المصدر: عواصم- وام

تجاوزت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس " كورونا " في أنحاء العالم حاجز الـ 4 ملايين حالة حتى اليوم "الجمعة"، وفقا لإحصاء أجرته " رويترز " .

ولفتت الوكالة إلى أن أعلى خمسة بلدان من حيث إجمالي عدد الوفيات وهي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك سجلت حوالي 50 في المائة من وفيات العالم.

ويعتقد العديد من خبراء الصحة أن العدد الرسمي للوفيات في العالم أقل من الفعلي، وقدرت منظمة الصحة العالمية في الشهر الماضي أن عدد الوفيات أعلى من ذلك بكثير.

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