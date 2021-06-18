الدبيبة يبحث مع رئيس المخابرات المصرية سبل تعزيز العلاقات

المصدر: طرابلس ■ د.ب.أ

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أمس، في طرابلس مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، بحضور مسؤولين ليبيين بارزين. وبحسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أطلع كامل رئيس الحكومة الليبية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كل الاتفاقات المبرمة بين البلدين. وتناول اللقاء الدور المصري الهادف إلى تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم خلال الاجتماع التنسيق لزيارة الدبيبة إلى مصر من أجل تفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية - المصرية، واستكمال ما تم الاتفاق عليه في المجالات كافة.

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