بايدن يهدي بوتين هدية غريبة في قمة جنيف.. وتساؤل حول رد الهدية

المصدر: متابعات -الإمارات اليوم

قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هدية غريبة هي عبارة عن نظارة شمسية من طراز "آفياتور" المخصص للطيارين، كان قد تم تصميمها بشكل خاص في الولايات المتحدة.

واشتهر بايدن بارتداء هذا الطراز من النظارات الشمسية، وتهكمه عليها في بعض الأحيان. وكان يرتديها خلال لقائه بملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الأحد.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد تم تصنيع النظارة في ولاية ماساتشوستس الأميركية، وهي تنتمي لعلامة تجارية تم تصميمها للطيارين المقاتلين.

وأعلن البيت الأبيض عن التفاصيل بشأن الهدية بعد اختتام بايدن وبوتين قمتهما في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء.

كما أهدى بايدن منحوتة لبوتين، مصنوعة من الكريستال، تمثل ثورا أميركا، صنعتها شركة في نيويورك.

ورداً على تساؤلات الصحفيين، لم يوضح الكرملين أو أي جهة مرتبطة إن كان بوتين قد رد على هدية بايدن أو قدم له شيئا شبيها.

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