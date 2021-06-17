بالفيديو.. مغردون يسخرون من قصاصات بايدن الورقية خلال القمة مع بوتين

المصدر: متابعات - سمير سعيد

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، لعقد قمة هي الأولى منذ تولي الاخير الرئاسة.

وخلال اللقاء، قام بايدن بالاستعانة ببعض الأوراق الصغيرة أثناء حديث بوتين ثم قام بوضعها داخل جيبه، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتكهنون ويتوقعون ماذا كتب في تلك الأوراق، حسبما نقلته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وقال الصحفي الأميركي المحافظ، كاتب العمود السياسي، بيني جونسون، في تغريدة مرفقة بمنشور لمقطع قصير للرئيس الأميركي وهو يمد يده إلى مجموعة الأوراق الصغيرة بينما يبدأ بوتين في الحديث: "أحضر بايدن بطاقاته التعليمية إلى لقائه مع بوتين".

Biden brought his flashcards into his meeting with Putin. pic.twitter.com/vrAUrpdmaX — Benny (@bennyjohnson) June 16, 2021

وغرّد المتابعون بطريقة طريفة على هذه اللقطة، حيث اعتبر البعض أن "بايدن يحاول الغش خلال المقابلة مع بوتين"، وآخرون اعتبروا أن "الأوراق تعبر عن مخاوف بايدن من هذا اللقاء"، وآخرون قالوا إنها "ربما تحمل "البايدنية" المعروفة لدى الرئيس الأميركي".

فيما قارن آخرون لقاء الرئيس بوتين بالرئيس السابق ترامب، وقالت أحد المتابعين عبر "تويتر": "مقارنة بأوراق الملاحظات التي يستخدمها بوتين، أجد أن البطاقات التعليمية أكثر فاعلية لقادة العالم للرجوع إليها في القمم".

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