بالفيديو.. مغردون يسخرون من قصاصات بايدن الورقية خلال القمة مع بوتين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، لعقد قمة هي الأولى منذ تولي الاخير الرئاسة.

وخلال اللقاء، قام بايدن بالاستعانة ببعض الأوراق الصغيرة أثناء حديث بوتين ثم قام بوضعها داخل جيبه، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتكهنون ويتوقعون ماذا كتب في تلك الأوراق، حسبما نقلته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وقال الصحفي الأميركي المحافظ، كاتب العمود السياسي، بيني جونسون، في تغريدة مرفقة بمنشور لمقطع قصير للرئيس الأميركي وهو يمد يده إلى مجموعة الأوراق الصغيرة بينما يبدأ بوتين في الحديث: "أحضر بايدن بطاقاته التعليمية إلى لقائه مع بوتين".

Biden brought his flashcards into his meeting with Putin. pic.twitter.com/vrAUrpdmaX