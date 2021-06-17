"زلات لسان" تحرج رئيس أميركا.. بايدن يخطأ بين "سورية وليبيا" ولم يستطع نطق اسم بوتين

المصدر: متابعات – سمير سعيد

تعرّض الرئيس الأميركي جو بايدن لموقف محرج بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة جنيف.

ولم يستطع الرئيس الأميركي نطق اسم عائلة الرئيس الروسي من أول مرة، بحسب ما نقلت شبكة "CNBC" الأميركية.

وبالحديث عن بوتين، بدأ الزعيم الأميركي في نطق اسم سلفه، دونالد ترامب، لكنه صحح نفسه في الوقت المناسب.

وقال بايدن: "لقد شاهدت مقتطفات من حديث الرئيس ترا ... بوتين".

يذكر بأن الرئيس الأميركي جو بايدن تعرض في أكثر من موقف لـ"زلة لسان"، حيث لم يفرق في ما بين كلمتي "تصعيد" وتـ "تطعيم" في أحد الاجتماعات لدى حديثه عن مكافحة كورونا.

كما أنه أخطأ بين "سورية وليبيا" في خطاب آخر في قمة مجموعة السبع.

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان، الروسي والأميركي، في جنيف، الأربعاء، 4.5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

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