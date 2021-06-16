وزير المياه الإثيوبي: ملء سد النهضة سيجري حسب الجدول الزمني

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن ملء الجولة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني.

وقال عقب اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا يوم أمس الثلاثاء، إنه لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل. وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى.

وأشار كذلك إلى أن "هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة. لن يتغير شيء من ذلك وسنواصل العمل وفقًا لذلك".

ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس محمد إن "السودان كان يدعم منذ البداية مشروع سد النهضة لأنه من حق إثيوبيا الاستفادة من المياه".

وذكر محمد أن هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات. "لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب".

وأشار وزير المياه والري بجنوب السودان ، ماناوا بيتر جاتكوث ، إلى أن الحل الأفريقي للمشكلة الأفريقية هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة .

وأكد "ندعو السودان ومصر وإثيوبيا لحل المشكلة على أساس هذا الإجراء" ، مضيفًا أن المنطقة بحاجة إلى الاستقرار لأنه أهم شيء في الوقت الحالي .

يذكر أن إثيوبيا أكملت الجولة الاولى لملء السد بنجاح في يوليو 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news