إصابات «كورونا» ظهرت في 5 ولايات أميركية قبل تسجيل الحالات الأولى

المصدر: عواصم ■ وكالات

أظهرت دراسة حكومية جديدة أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في خمس ولايات أميركية قبل أسابيع من إعلان هذه الولايات عن أولى حالات الإصابة بها.

وأُخذت أكثر من 24 ألف عينة دم لبرنامج أبحاث تابع للمعاهد القومية للصحة خلال الفترة من الثاني من يناير حتى 18 مارس 2020، وجرى تحليلها واتضح أن سبعة أشخاص لديهم أجسام مضادة لفيروس «سارس-كوف-2» المسبب لمرض «كوفيد-19».

وقال الباحثون إن العينات الإيجابية جاءت من ولايات إلينوي وماساتشوستس ومسيسبي وبنسلفانيا وويسكونسن.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أمس، تسجيل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب، خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من فتح باب التسجيل.

وغردت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «استقبل المسار الإلكتروني لحج الداخل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج للمواطنين والمقيمين في الـ24 ساعة الأولى من فتح التسجيل».

وأوضحت أن «60% ممن سجلوا للحج هم من الذكور، و40% من الإناث».

وكانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق قصر الحج هذا الموسم على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، بسبب جائحة كورونا، ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، للحاصلين على اللقاح، والخلو من الأمراض المزمنة. وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد السبت الماضي أن الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور خمس سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news