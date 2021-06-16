عون يدعو إلى ملاحقة محتكري المواد الأساسية في لبنان

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، الأجهزة المختصة إلى التشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتابع الرئيس عون أمس «الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أزمة المحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث لامس عتبة الـ15 ألفاً و450 ليرة لبنانية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

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