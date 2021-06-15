حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,813,994 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وتأكدت إصابة أكثر من 176,171,260 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره، وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وسُجلت الإثنين 8896 وفاة إضافية و311,632 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الهند (2726) والبرازيل (827) والارجنتين (686).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (599,945) والإصابات (33,474,765)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 488,228 وفاة و17,452,612 إصابة، ثم الهند مع 377,031 وفيات (29,570,881 إصابة) والمكسيك مع 230,187 وفاة (2,455,351 إصابة) والبيرو مع 188,921 وفاة (2,004,252 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 573 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (310) والبوسنة (289) وجمهورية تشيكيا (282) ثم مقدونيا الشمالية (263).

وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الثلاثاء عند الساعة 10,00 ت غ 1,212,922 وفاة (35,127,289 إصابة) فيما سجلت أوروبا 1,152,226 وفاة من بين 53,653,752 إصابة، وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 625,884 وفاة (34,877,603 إصابة).

وسجلت آسيا 540,460 وفاة (38,478,717 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 146,402 وفاة (8,921,286 إصابة). وسجلت إفريقيا 134,995 وفاة (5,062,080 إصابة) وأحصت أوقيانيا 1105 وفيات (50536 إصابة).

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