بايدن: حلف الأطلسي يواجه «تحديات جديدة» مع روسيا والصين

المصدر: بروكسل ■ أ.ف.ب

حذّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، من أن حلف الأطلسي يواجه تحديات جديدة في التعامل مع الصين وروسيا، لكنه تعهّد تجديد دعم واشنطن لحلفائها خلال قمة التحالف.

وقال: «أعتقد أنه خلال السنتين الماضيتين، أصبح هناك إدراك متزايد أن لدينا تحديات جديدة. لدينا روسيا التي لا تتصرف بالطريقة التي كنا نأملها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصين».

وشدد بايدن على «الحاجة إلى تنسيق أكبر» بين الحلفاء، وأكد الأهمية التي يمثلها الحلف بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وتابع في رسالة تظهر اختلافاً تاماً مع مواقف سلفه دونالد ترامب «أريد أن يكون هذا الأمر واضحاً. لحلف شمال الأطلسي أهمية قصوى لمصالحنا. لو لم يكن موجوداً، لتوجب علينا أن ننشئ حلفاً».

وأكد لزعماء الدول الأعضاء في الحلف أن الدفاع عن أوروبا وتركيا وكندا «التزام مقدس» بالنسبة للولايات المتحدة.

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