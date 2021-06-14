مقتل طفلين ومسن في إطلاق نار قرب روما

المصدر: ميلانو - رويترز

قالت السلطات المحلية إن مسلحا أطلق الرصاص فقتل طفلين ورجلا مسنا في بلدة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد في حادث إطلاق نار نادر الحدوث في أوروبا.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على المهاجم، وهو رجل في الثلاثينات من العمر، ميتا في منزل مجاور. ويبدو أنه انتحر لدى محاولة الشرطة اقتحام المنزل الذي تحصن بداخله لعدة ساعات. وكانت الشرطة قد طوقت كل المنطقة المحيطة بالمنزل.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الرجل المسن قتل بالرصاص بينما كان يركب دراجته في حين قُتل الطفلان بينما كانا يلعبان خارج منزلهما في منطقة أرديا إلى الجنوب من روما صباح اليوم الأحد. ولم يتضح عمر الطفلين.

وعبر سياسيون عن شعورهم بالفزع. وقالت رئيسة بلدية روما فرجينيا راجي "نشعر بحزن عميق لوفاة الطفلين والرجل المسن". وقدمت راجي تعازي البلدية لسكان منطقة أرديا "في هذا الوقت العصيب من الحداد".

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