بلينكن: اجتماع بايدن وبوتين لن يمثل لحظة تحوّل سهل وسريع

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن لقاء الرئيس جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لن يكون لحظة تحول سهل وسريع، بل بداية لعملية أطول تهدف إلى إقامة علاقة أكثر استقراراً.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، عن بلينكن قوله إن بايدن يعتقد أن هناك مجالات يمكن للولايات المتحدة وروسيا التعاون فيها. ولكن بلينكن قال إنه سيتعين على بايدن الرد إذا واصل بوتين نشاطه المؤذي مثل تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني، والهجمات الإلكترونية، وغض الطرف عن الجماعات التي تنشر برامج الفدية ضد الشركات الأميركية.

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