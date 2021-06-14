بابا الفاتيكان: البحر الأبيض المتوسط «أكبر مقبرة في أوروبا»

المصدر: روما ■ د.ب.أ

وصف بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أمس، البحر المتوسط، الذي يحاول اللاجئون والمهاجرون البائسون عبوره باستمرار أملاً في حياة أفضل، بأنه «أكبر مقبرة في أوروبا».

وأدلى البابا فرنسيس، الذي يلفت الانتباه بشكل متكرر إلى محنة اللاجئين، بهذه التعليقات أمام الحضور في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أمس.

كما تحدث البابا عن نصب تذكاري جديد أقيم في مدينة سرقوسة في صقلية، التي غرق قبالة ساحلها العديد من المهاجرين في عام 2015 عندما غرق القارب الذي كانوا يسافرون به.

وانتشلت البحرية الإيطالية الحطام بعد عام، وهو الآن يستخدم لإحياء ذكرى الموتى.

وقال بابا الفاتيكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية: «أتمنى أن يستمر هذا الرمز للعديد من المآسي في البحر المتوسط في إيقاظ ضمير الجميع».

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، لقي أكثر من 670 مهاجراً حتفهم بالفعل في وسط البحر المتوسط هذا العام.

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