خبير دولي يحذر من الملء الثاني لسد النهضة وينصح بخطوة ضرورية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف خبير التفاوض الدولي أحمد المفتي، عن خطوة ضرورية لمنع عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

ونصح المفتي مصر والسودان، بإعلان رفضهما عملية ملء سد النهضة بأي مقدار، إلا إذا تم التوصل لاتفاق ملزم، بهذا الشأن، بحسب موقع "مصراوي".

وأكد على أهمية تجنب العودة إلى المفاوضات، حتى توقف أديس أبابا جميع أنشطتها في السد، ويتم التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء.

وحذر خبير التفاوض الدولي من تكرار سيناريو الملء الأول بجر دولتي المصب إلى تفاوض لا يسفر عن نتائج.

وأشار إلى أن هذا التفاوض يجعل من عملية الملء الثاني لسد النهضة أمرا واقعا، بإرادة إثيوبية منفردة.

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