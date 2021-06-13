انتشار سريع للإصابات بمتحور فيروس كورونا في اليابان

المصدر: طوكيو - وام

تشهد اليابان ارتفاعاً سريعا في عدد الإصابات الجديدة بالمتحور الهندي لفيروس كورونا حسب وزارة الصحة اليابانية التي أكدت 87 حالة إصابة بالمتحور في 12 محافظة من أصل 47 محافظة .

وبينما من المتوقع أن يشكل متحور كورونا أكثر من نصف عدد الإصابات الجديدة في اليابان في وقت مبكر من منتصف يوليو، يدعو الخبراء السلطات إلى تعزيز نظام المراقبة.

وقال الأستاذ بجامعة كيوتو هيروشي نيشيورا، خبير علم الأوبئة النظري، إن المتحور الهندي أكثر عدوى بنسبة 80% من الفيروس الأصلي ومن المتوقع أن يمثل أكثر من 50% من جميع حالات العدوى المحلية في منتصف يوليو و80% في نهاية الشهر.

وفي تحليله القائم على قاعدة البيانات الدولية، قال فريق بقيادة الأستاذ في جامعة كيو كينجيرو كوساكي، وهو خبير في علم الوراثة الإكلينيكي، إن المتحور الهندي دخل إلى اليابان ليس فقط مباشرة من الهند ولكن أيضاً عبر بريطانيا أو الولايات المتحدة. وقال كوساكي "لا تأتي جميع أنواع فيروس كورونا مباشرة من النقاط الساخنة الأولية"، داعياً إلى تعزيز مراقبة الحدود.

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