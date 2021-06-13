مصر وعُمان تهنئان الإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن

المصدر: عواصم ■ وام

أعربت مصر عن خالص التهاني لدولة الإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عن أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في الإمارات. كما هنأت سلطنة عمان الإمارات بانتخابها عضواً في مجلس الأمن. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الخارجية العمانية قولها، في بيان لها أمس: «تعبر سلطنة عمان عن مساندتها للإمارات في مهامها تجاه قضايا الأمن والسلم الدوليين، وبما يخدم في الوقت نفسه مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا العربية والإسلامية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news