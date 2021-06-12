مع ارتفاع الإصابات.. عمدة موسكو يستعيد قيود "كورونا"

المصدر: موسكو - د ب أ

أمر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بعودة القيود الكاسحة في محاولة للحد من زيادة في إصابات كوفيد-19 فيما حذر من أن السلطات تعمل على إتاحة الآلاف من الأسرة في المستشفيات لاستيعاب الزيادة في الحالات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم ما أعلنه سوبيانين أن فترة 15 - 19 حزيران/يونيو إجازة في العاصمة الروسية عقب عطلة عامة يوم الإثنين، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على ملازمة المنزل. وأمر أيضا الحانات والمطاعم بوقف تقديم الخدمة بعد 11 مساء إلى السادسة صباحا وغلق قاعات تناول الطعام في مجمعات التسوق وغلق ساحات اللعب الخاصة بالأطفال في متنزهات المدينة والمساحات المفتوحة.

وقال سوبيانين في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت: "على مدار مطلع الأسبوع، أصبح الوضع المتعلق بانتشار إصابات فيروس كورونا أكثر تعقيدا بشكل كبير. وقفز عدد الإصابات التى تم تشخيصها حديثا بكورونا إلى مستوى الذروة الذي تم تسجيله العام الماضي".

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