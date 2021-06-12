سلطنة عمان تهنئ دولة الإمارات بانتخابها عضوا في مجلس الأمن

المصدر: مسقط - وام

هنأت سلطنة عمان دولة الإمارات العربية المتحدة بانتخابها عضوا في مجلس الأمن الدولي للفترة (2022-2023).

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الخارجية في سلطنة عمان قولها في بيان لها اليوم : " تعبر سلطنة عمان عن مساندتها لدولة الإمارات في مهامها تجاه قضايا الأمن و السلم الدوليين وبما يخدم في الوقت نفسه مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و القضايا العربية والإسلامية".

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