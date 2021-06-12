الصين: المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مرحلتها الأخيرة

المصدر: جنيف ■ رويترز

حثّ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الولايات المتحدة وروسيا، أمس، على خفض ترسانتهما النووية، قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، في جنيف. وقال وانغ مخاطباً مؤتمر الحد من التسليح، الذي تدعمه الأمم المتحدة «أفعال التنمر الأحادية من جانب الولايات المتحدة»، هي السبب الجذري لأزمة إيران النووية.

وأشار إلى أن المحادثات النووية بين إيران وأميركا في فيينا «في مرحلتها الأخيرة»، مضيفاً أنه يتعين على أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015 مضاعفة الجهود الدبلوماسية «لإعادة الاتفاق إلى مساره». وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد انسحب من الاتفاق في 2018. وحث المبعوث الأميركي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، الصين على المشاركة في محادثات بشأن الحد من المخاطر، وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي.

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