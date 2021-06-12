إفريقيا المنطقة الوحيدة في العالم التي تشهد تفشياً أكبر للوباء

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

تراجع تفشي وباء «كوفيد-19» للأسبوع السادس على التوالي في العالم، باستثناء إفريقيا، حيث سجّلت الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعاً حاداً. وفي ما يلي أبرز التطورات الأسبوعية في القارة السمراء، استناداً إلى قاعدة بيانات وكالة «فرانس برس».

ولا يعكس عدد الإصابات المثبّتة إلا جزءاً بسيطاً من أعداد الإصابات الحقيقية، كما ينبغي النظر إلى المقارنات بين الدول بحذر، إذ إن سياسات الفحوص تختلف بين دولة وأخرى.

ومع تسجيل 390.800 ألف إصابة يومياً في العالم هذا الأسبوع، سجّل المؤشر تراجعاً جديداً (-16% مقارنة بالأسبوع الماضي)، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة «فرانس برس» حتى الخميس.

وتباطأ الوباء بشكل ملحوظ في آسيا (-26%)، وأوروبا (-18%)، وأوقيانا (-15%)، والولايات المتحدة/‏‏كندا (-14%)، والشرق الأوسط (-9%)، وأميركا اللاتينية/‏‏الكاريبي (-8%).

إلّا أنه سجّل تقدماً كبيراً في إفريقيا (+28%)، المنطقة الوحيدة، حيث تزايد تفشي المرض هذا الأسبوع. وسُجّلت ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة في خمس دول، هي مصر وجنوب إفريقيا وتونس وأوغندا وزامبيا.

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