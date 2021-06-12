«الشيوخ» يوافق على أول قاضٍ اتحادي مسلم في تاريخ أميركا

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، بالموافقة بفارق 81 إلى 16، على مرشح مقاطعة نيوجيرسي، زاهد قريشي، ليكون أول قاضٍ اتحادي مسلم، مدى الحياة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أن قريشي الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ، رشّحه الرئيس السابق باراك أوباما، لكن مجلس الشيوخ الذي كان يقوده الجمهوريون آنذاك لم يتخذ إجراءً بشأن ترشيحه.

وقريشي ثالث مرشح للرئيس جو بايدن، في مجال القضاء، يوافق عليه مجلس الشيوخ. وكان الثلاثة مرشحين من قبل أوباما.

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