تقرير دولي: «عمالة الأطفال» تتجاوز 160 مليوناً حول العالم

المصدر: جنيف ■ وام

قال تقرير لكل من مكتب العمل الدولي ومنظمة «يونيسيف»، أمس، إن حصيلة عمالة الأطفال حول العالم بلغت 160 مليون طفل، بزيادة أربعة ملايين في السنوات الأربع الماضية.

وحذر التقرير من أن جائحة «كورونا» وآثارها الاقتصادية والاجتماعية قد ترفعان الرقم بنحو 8.4 ملايين طفل، ووفقاً للتقرير فتلك أول زيادة تسجل في عمالة الأطفال منذ عقدين، حيث سجل العدد في الفترة بين 2000 و2016 نحو 94 مليون. ونبّه إلى أن تلك الأرقام الجديدة تعكس توقفاً في التقدم في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال، للمرة الأولى منذ 20 عاماً. وأوضح أن معظم العدد بين خمسة و11 عاماً، فيما ارتفع عدد الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و17 عاماً، الذين يعملون في أعمال خطرة، بنحو 6.5 ملايين ليصل إلى 79 مليوناً.

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