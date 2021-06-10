واشنطن: مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن الهجمات في العراق

المصدر: بغداد - (أ ف ب)

أعلنت واشنطن عبر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية على موقع تويتر عن تقديم مكافأة "تصل إلى 3 ملايين دولار" لقاء "معلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية" في العراق.

وتأتي الخطوة غداة تعرّض قاعدة يتمركز فيها أميركيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة. وفيما تندد السلطات العراقية مراراً بمنفذي الهجمات "الإرهابية" لكنها لم تتمكن من معرفة الجهات المسؤولة عنها أما واشنطن فتنسبها من جهتها لفصائل مسلحة موالية لإيران.

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