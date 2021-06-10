نصف مليون وفاة بسبب كورونا في البرازيل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اقتربت البرازيل من تسجيل نصف مليون وفاة جراء جائحة كورونا، بعدما سجلت الأربعاء، 2723 حالة جديدة، و85748 إصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة البرازيلية، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 17 مليوناً، و122 ألفاً و877 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 479515 حالة.

وهذا ثالث أسوأ انتشار للمرض في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من حيث عدد الوفيات.

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