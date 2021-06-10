لافروف: لا «توقعات مفرطة» من قمة بوتين - بايدن

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده ليس لديها «توقعات مفرطة» بحدوث انفراجة مفاجئة بشأن القمة المرتقبة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن.

إلا أن لافروف أوضح، في مؤتمر بموسكو، أمس، أن الحقيقة هي أن الاجتماع المقرر يوم 16 يونيو، وهو الأول الذي يتم عقده بالحضور الشخصي بين الرئيسين منذ تولي بايدن منصبه في يناير، مهم في حد ذاته.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لافروف القول إن الجانبين لم يتفقا بعد على أجندة نهائية للقاء، مشيراًَ إلى أن موسكو تطالب بإجراء حوار واسع النطاق حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن.

ولفت لافروف إلى أنه من الممكن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في حال تم الالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

وشدد على أن «الحوار أفضل من لا شيء».

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