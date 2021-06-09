روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 7 مارس

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 399 حالة وفاة و10407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأعلى منذ السابع من مارس الماضي.

ونقلت الوكالة عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 124895 حالة، كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا إلى خمسة ملايين و 156250 إصابة.

وتعافى 9814 شخصاً من إصاباتهم خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و 761899 حالة.

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