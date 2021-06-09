بالفيديو: شجار عنيف في البرلمان البوليفي

المصدر: لاباز - متابعات

تعارك عضوان في الكونغرس البوليفي بعنف وتبادلا الركلات واللكمات خلال جلسة برلمانية عامة مخصصة لمناقشة تقرير عن توقيف الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز.

وبث التلفزيون لقطات تظهر هنري مونتيرو النائب عن حزب "كريموس" اليميني (المعارض) وأنطونيو غابرييل كولك النائب عن حزب الحركة نحو الاشتراكية (ماس) الحاكم، وهما يتعاركان في قاعة المجلس أثناء عرض وزير الداخلية فرناندو ديل كاستيلو هذا التقرير.

وأشار وزير الداخلية بشكل خاص إلى الوضع السياسي الناجم عن استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس في عام 2019، مجدداً الاتهامات التي أطلقها حزب "ماس" وحلفاؤه بمحاولة المعارضة إعداد انقلاب بعد تعيين رئيس مؤقت.

وقال وزير الداخلية "متواطئون، متواطئون!" مخاطباً النواب الأعضاء في "كريموس" بزعامة حاكم منطقة سانتا كروز (وسط)، لويس فرناندو كاماتشو الذي لعب دوراً كبيراً في سقوط موراليس.

وطالب السناتور مونتيرو بالاحترام قبل أن يهاجمه النائب كولك وبعض زملائه، ثم تعارك الرجلان وسقط كولك أرضاً تحت ضربات خصمه.

وتشابكت النائبتان، تاتيانا أنييز (كريموس) وماريا ألانوكا (ماس) في مكان آخر يتبع للبرلمان، وتم تعليق الجلسة البرلمانية إلى حين استباب الهدوء، ثم تمكن الوزير من مواصلة كلامه.

ونشرت صحيفة تيلغراف البريطانية فيديو للعراك داخل البوليفي على حسابها بموقع يوتيوب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news