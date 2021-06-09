مقتل 10 أشخاص يعملون في إزالة الألغام بأفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

قالت وكالة هالو تراست لإزالة الألغام، اليوم الأربعاء، إن مسلحي حركة "طالبان" قتلوا بالرصاص عشرة أفغان يعملون لديها في هجوم على مخيمهم بشمال البلاد.

ونفت حركة "طالبان"، التي تقاتل للإطاحة بالحكومة الأفغانية، الضلوع في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر أمس الثلاثاء على مخيم العمال في إقليم باغلان بشمال البلاد، حيث احتدم القتال في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم، جاويد بشارات، إن القتلى كانوا يعملون بوكالة هالو تراست أكبر وكالة لإزالة الألغام في أفغانستان. وأضاف: "جمعتهم طالبان في غرفة واحدة وأطلقت عليهم النار".

وأكد مسؤول في المنطقة أن معظم العمال والموظفين الناجين فروا إلى القرى المجاورة بعد الهجوم وتحاول الشرطة مساعدتهم.

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